Chambre de commerce et d’industrie de Saint Georges
Gala de l'entreprise beauceronne: les mises en candidature sont lancées
La période de mise en candidature pour le 38e Gala de l’entreprise beauceronne, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint Georges (CCISG), s'ouvre à compter d'aujourd'hui.
Les noms, pour l'obtention des prix Jarret, peuvent être soumis dans un total de vingt catégories soit Aile jeunesse, Innovation, Ambassadeur numérique (nouveau), Micro-entreprise, Commerce de détail, Nouvelle entreprise, Développement de nouveaux marchés (nouveau), Organisme communautaire, Éducation Interordres, Personnalité d’affaires de l’année, Employé.e par excellence, Projet d’investissement, Entreprise familiale, Repreneuriat, Implication sociale, et Services professionnels.
Par ailleurs, trois autres prix sont attribués selon un processus distinct.
C'est le cas pour le Jarret d’Or ainsi que le Jarret honorifique, des distinctions décernées par la CCISG. Les récipiendaires sont sélectionnés par le conseil d’administration de la Chambre, en collaboration avec la présidence d’honneur du Gala.
Pour sa part, le Jarret Entreprise agricole est choisi par l’Union des producteurs agricoles (UPA), selon ses propres critères.
Les entreprises et les personnes intéressées peuvent dès maintenant se rendre sur le site web de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges afin de sélectionner les catégories dans lesquelles elles souhaitent déposer leur candidature et demander les cahiers correspondants.
Afin de permettre à chaque candidature de se démarquer pleinement, un maximum de deux candidatures par entreprise peut être soumis.
La période de mise en candidature prendra fin le 30 septembre.
Pour ce qui est du Prix du public, la population pourra voter pour son entreprise coup de cœur du 15 septembre au 15 octobre. Les modalités du vote et les détails seront dévoilés prochainement.
Rappelons que le 38e Gala de l’entreprise beauceronne se tiendra le 29 mai 2027, au Centre de congrès Le Georgesville.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Plus de 100 000 $ récoltés au 29e Tournoi de golf de Mirage
Une somme totalisant 101 776 $ a été amassée dans le cadre du 29e Tournoi de golf de l'entreprise Mirage et ses partenaires, qui s'est tenu le 10 septembre. Ce sont quelque 183 participants qui se sont réunis sur le terrain pour joindre l’utile à l’agréable et contribuer à cette cause. Le montant a été réparti dans sept organismes du ...LIRE LA SUITE
L'Aile Jeunesse de Saint-Georges finaliste aux Grands prix de la relève d'affaires
L'Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Georges s'est classée parmi les trois finalistes dans la catégorie Jeune chambre et Aile jeunesse régionale de l'année, lors des Grands prix de la relève d'affaires du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), ce vendredi 11 septembre, à l'Hôtel ...LIRE LA SUITE
Près de 4 000 visiteurs à la 14e Expo forestière et acéricole de Beauce
La 14e édition de l’Expo forestière et acéricole de Beauce, présentée le dimanche 13 septembre à la Polyvalente de Saint-Georges, a connu un franc succès. Profitant d’une météo idéale, près de 4 000 personnes ont visité le site au cours de la journée . Organisé par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce ...LIRE LA SUITE