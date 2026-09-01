Gala de l'entreprise beauceronne: les mises en candidature sont lancées

La période de mise en candidature pour le 38e Gala de l’entreprise beauceronne, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint Georges (CCISG), s'ouvre à compter d'aujourd'hui.

Les noms, pour l'obtention des prix Jarret, peuvent être soumis dans un total de vingt catégories soit Aile jeunesse, Innovation, Ambassadeur numérique (nouveau), Micro-entreprise, Commerce de détail, Nouvelle entreprise, Développement de nouveaux marchés (nouveau), Organisme communautaire, Éducation Interordres, Personnalité d’affaires de l’année, Employé.e par excellence, Projet d’investissement, Entreprise familiale, Repreneuriat, Implication sociale, et Services professionnels.

Par ailleurs, trois autres prix sont attribués selon un processus distinct.

C'est le cas pour le Jarret d’Or ainsi que le Jarret honorifique, des distinctions décernées par la CCISG. Les récipiendaires sont sélectionnés par le conseil d’administration de la Chambre, en collaboration avec la présidence d’honneur du Gala.

Pour sa part, le Jarret Entreprise agricole est choisi par l’Union des producteurs agricoles (UPA), selon ses propres critères.

Les entreprises et les personnes intéressées peuvent dès maintenant se rendre sur le site web de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges afin de sélectionner les catégories dans lesquelles elles souhaitent déposer leur candidature et demander les cahiers correspondants.

Afin de permettre à chaque candidature de se démarquer pleinement, un maximum de deux candidatures par entreprise peut être soumis.

La période de mise en candidature prendra fin le 30 septembre.

Pour ce qui est du Prix du public, la population pourra voter pour son entreprise coup de cœur du 15 septembre au 15 octobre. Les modalités du vote et les détails seront dévoilés prochainement.

Rappelons que le 38e Gala de l’entreprise beauceronne se tiendra le 29 mai 2027, au Centre de congrès Le Georgesville.