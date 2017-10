La robotique collaborative présentée à une quinzaine d'entreprises à St-Joseph

Le CLD Robert-Cliche, en collaboration avec l'ingénieur Alexandre Paré, a organisé un déjeuner-conférence lors du jeudi 12 octobre dernier, qui avait pour thème « La robotique dans mon usine, est-ce pour moi ? ». L'événement avait comme objectif de présenter les avantages liés à l'implantation de robots collaboratifs dans les entreprises beauceronnes.

Cette conférence a permis aux représentants d’une quinzaine d’entreprises de la région d’en apprendre davantage sur la robotique collaborative, une solution technologique qui permet d’augmenter les performances dans les usines.

Lors de cette conférence, le cofondateur de l'entreprise Revtech Systèmes de Saint-Joseph, Alexandre Paré, a présenté les différents avantages liés à l’automatisation et à la robotisation des procédés. Les participants ont entre autres pu se familiariser avec le concept du Lean Robotics, une méthode qui permet de déterminer les besoins en robotiques des entreprises.

Pénurie de main d'oeuvre en Beauce

Alors que la pénurie de main-d’œuvre en Beauce est de plus en plus décriée, M. Paré estime que la robotique collaborative s’avère une solution efficace pour pallier non seulement au manque de ressources humaines, mais également pour faire face aux nombreux défis auxquels les entreprises sont confrontées.

« Bien que l’intégration de la robotique dans les entreprises demande un investissement en capital, les robots collaboratifs permettent de créer un investissement technologique, ce qui est une valeur ajoutée pour les entreprises », a mentionné le cofondateur de Revtech Systèmes, Alexandre Paré, lors du déjeuner-conférence.

Précisons que cette activité s’inscrit dans le plan d’action 2017 du CLD Robert-Cliche, qui organise depuis le début de l’année des conférences afin d’aider les entreprises de la région à augmenter leur productivité.