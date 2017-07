Une immense fresque à Place Bureau pour la 3e édition des Arts de la rue

La troisième édition des Arts de la rue se déroulera du 21 juillet au 6 août prochains à Saint-Georges. L'édition de cette année se déroulera sous le thème « Centre-ville », avec un clin d'oeil au monde du jeu.

À lire également :

Réalisée sur le mur nord de Place Bureau, soit au 12 340, 1re Avenue, à Saint-Georges, l’œuvre de 16 pieds de hauteur par 80 pieds de largeur mettra notamment en lumière les passerelles, la rivière Chaudière, l’édifice Canam et des cyclistes.

On retrouvera également une touche du monde du jeu et des enfants alors qu'un « rubik’s cube » et une pièce de jeu d’échec seront insérés dans l’immense fresque.

L'artiste Christian Caron retenu pour l'édition 2017

La formule de recrutement des artistes de la 3e édition a différé des deux précédentes.

Le comité organisateur a fait appel aux membres d’Artistes et artisans de Beauce, afin qu’ils présentent des projets. En tout, quatre propositions ont été déposées et c’est celle de Christian Caron qui a été retenue.

M. Caron travaillera principalement seul, mais il recevra l’aide de Geneviève St-André pour certaines facettes de la réalisation de son œuvre.

La production s’amorcera le vendredi 21 juillet pour se terminer le dimanche 6 août.

Rappelons que la première édition de l’événement a permis d’ajouter couleur et vie aux piliers du viaduc qui enjambe la 120e Rue, alors que la deuxième édition a été réalisée sur le mur du bâtiment de Style Musique sur la 1re Avenue.