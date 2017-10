Les recommandations de la police pour passer une bonne fête de l'Halloween

À l'approche de la fête de l'Halloween, la Sûreté du Québec a souhaité faire parvenir aux citoyens un appel à la vigilance et au respect comprenant plusieurs recommandations lancées aux parents au sujet de la sécurité de leurs enfants lors de la traditionnelle cueillette de bonbons.

Pour que la soirée se déroule en toute sécurité, la SQ rappelle à quel point « il est important de s'assurer que votre enfant soit visible puisque de nombreux piétons et automobilistes circuleront à une heure où la visibilité sera réduite. » Selon la police, il est ainsi conseillé de « choisir un costume d'Halloween aux couleurs claires et muni de bandes réfléchissantes », et de se munir d'une lampe de poche. Le maquillage est enfin privilégié par rapport aux masques afin de permettre à l'enfant de mieux voir et d'entendre plus facilement ce qui se passe autour de lui.

La Sûreté du Québec a tenu à mettre l'accent sur les points suivants :

Déterminer un trajet et une heure de retour avec les parents

Rester en groupe avec un adulte accompagnateur

Ne jamais entrer dans la maison ou la voiture d'un inconnu

Ne jamais suivre un inconnu, en voiture ou à pied

Penser à traverser les rues au niveau des intersections

Ne parcourir la rue que d'un seul côté à la fois

Faire inspecter les bonbons par les parents avant de les consommer

Les automobilistes sont enfin appelés à circuler à vitesse réduite dans les zones résidentielles et à accorder la priorité aux enfants qui sillonneront les rues. Par ailleurs, un jeu intéractif a été mis en place par la SAAQ pour les enfants, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le lien suivant : https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/halloween/