La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé d'interventions survenues sur le territoire du centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Le 3 septembre vers 13 h 30, un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce qui effectuait une patrouille à Saint-Lambert-de-Lauzon a procédé à une vérification du véhicule qui le précédait, qui a permis de constater que le permis de conduire du conducteur, un homme de 33 ans de Lévis, était sanctionné en raison d’amendes impayées. Le conducteur a reçu un constat d’infraction de 524 $, pour avoir conduit un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une sanction.

— Le matin du 4 septembre, un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce a effectué une opération en matière de vitesse dans un secteur résidentiel de Saint-Elzéar, où la limite de vitesse est établie à 30 km/h. En plus des interventions de prévention réalisées auprès des automobilistes, trois constats d’infraction ont été remis. Un conducteur circulant à 49 km/h a reçu un constat de 121 $ assorti d’un point d’inaptitude; un deuxième circulant à 54 km/h a reçu un constat de 151 $, assorti de deux points d’inaptitude, et un troisième, capté à 59 km/h, a reçu un constat de 216 $ (+ deux points d’inaptitude). Cette opération visait notamment à sensibiliser les conducteurs à l’importance de respecter les limites de vitesse dans les secteurs résidentiels.

— Le 5 septembre vers 22 h 30, des policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont remarqué un véhicule circulant de façon erratique sur la rue Bellevue, à Saint-Lambert-de-Lauzon. Après avoir notamment constaté que le véhicule zigzaguait et circulait à 70 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, les policiers ont procédé à son interception. La conductrice, une femme de 34 ans de Saint-Lambert-de-Lauzon, présentait des signes de capacités affaiblies par l’alcool. À la suite d’un test effectué à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA), elle a été arrêtée et conduite au poste, afin de fournir des échantillons d’haleine à l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient supérieurs à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et elle a été libérée par citation à comparaître.

— Le 7 septembre vers 20 h, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont effectué une vérification de la plaque d’immatriculation d’un véhicule qui circulait sur la 3e Rue du Parc-Industriel, à Vallée-Jonction. Ils ont constaté que le conducteur n’avait pas le droit de conduire. L’homme de 34 ans a été arrêté pour conduite durant une interdiction. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et il a été libéré, dans l’attente des procédures judiciaires.