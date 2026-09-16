Plusieurs dizaine de pompiers sur place
Une porcherie en proie aux flammes à Saint-Elzéar
Un important incendie s'est déclaré dans une porcherie située dans le rang Bas-Saint-Jacques à Saint-Elzéar, en milieu de journée, ce mercredi 16 septembre.
En plus des pompiers de Saint-Elzéar, les services de sécurité incendie de Scott, Sainte-Marie, Saint-Bernard, Vallée-Jonction et Saint-Sylvestre ont été appelés pour combatte les flammes.
À noter que la fumée était visible à plusieurs kilomètres et que la brasier paraît très important. Un délestage à distance a également été demandé à Hydro-Québec dans le but de faciliter le travail des pompiers. Plusieurs adresses de Saint-Elzéar sont donc actuellement sans électricité.
Il est recommandé d'éviter le secteur afin de permettre aux services de sécurité de faire leur travail.
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