Sécurité du transport scolaire et protection des élèves: la SQ sur le terrain

La Sûreté du Québec, en collaboration avec ses partenaires, déploie aujourd’hui une opération nationale en sécurité routière ciblant les principaux comportements à risque.

La sécurité du transport scolaire et la protection des élèves figurent ainsi parmi les priorités de cette journée d’intervention.

Cette opération a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’importance de respecter la signalisation entourant les autobus scolaires, les limites de vitesse dans les zones scolaires ainsi que les règles de prudence à proximité des points d’embarquement et de débarquement des élèves. La sécurité des enfants lors de leurs déplacements quotidiens demeure une priorité, que ce soit entre leur résidence et l’arrêt d’autobus, lors de l’embarquement et du débarquement ou pendant leur trajet scolaire.

Une attention particulière sera également portée aux jeunes marcheurs se rendant à l’école ou en revenant à la maison. Dans ce contexte, les policiers seront présents dans les zones scolaires afin de favoriser des comportements sécuritaires et d’intervenir auprès des conducteurs qui mettent à risque leur sécurité ainsi que celle des autres usagers du réseau routier.

Des housses fluorescentes destinées à améliorer la visibilité des jeunes marcheurs ont également été distribuées dans plusieurs établissements scolaires. Cette initiative vise à accroître la sécurité des enfants lors de leurs déplacements à pied et à sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à leur présence.

Par cette opération, la Sûreté du Québec et ses partenaires souhaitent rappeler que la sécurité des élèves est une responsabilité partagée. Chaque conducteur contribue, par ses comportements, à offrir un environnement routier plus sécuritaire aux enfants qui fréquentent quotidiennement les réseaux de transport scolaire.