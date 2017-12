Une formation de préposés aux bénéficiaires donnée à Beauceville en 2018

Deux nouvelles cohortes pour le programme de formation de préposés aux bénéficiaires adaptée en centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) verront le jour à Beauceville et à Lévis dès le mois de février 2018.

Suite à la réussite du projet pilote de formation adaptée et rémunérée de préposé aux

bénéficiaires en centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches offrira à nouveau la formation à l’hiver prochain.

Deux cohortes de formation données respectivement à Beauceville et à Lévis permettront de former de nouveaux préposés aux bénéficiaires susceptibles de travailler dans l’un ou l’autre des CHSLD de l’ensemble de la région de la Chaudière-Appalaches.

La formation commencera dans la semaine du 26 février 2018. Comme pour celle offerte à l’automne 2017, elle s’échelonnera sur neuf semaines et se concentrera sur les compétences humaines et professionnelles spécialement recherchées chez les préposées aux bénéficiaires œuvrant en CHSLD uniquement.

La priorité du CISSS de Chaudière-Appalaches demeure avant tout la qualité des soins et services ainsi que la sécurité des usagers. Le programme a été élaboré sur mesure à partir de la formation régulière offerte par les commissions scolaires.



Rappelons qu'à l’automne dernier, la formation a permis de recruter 32 nouveaux préposés aux bénéficiaires pour combler des besoins en main-d’œuvre dans les CHSLD de la région.

Après avoir suivi la formation, ces derniers ont récemment commencé à travailler, tout en bénéficiant d’un accompagnement pendant un an par un préposé reconnu pour l’excellence de ses pratiques de travail et ses qualités pédagogiques et humaines.



Le programme de formation adaptée de préposé aux bénéficiaires en CHSLD présente l’avantage de permettre de recruter plus rapidement de nouveaux préposés dans un contexte de rareté de personnel.

Il cible prioritairement les travailleurs de la Chaudière-Appalaches qui n’œuvrent pas actuellement comme préposés aux bénéficiaires dans d’autres milieux.

L’objectif est de combler les besoins en main-d’œuvre en augmentant le bassin de travailleurs dédiés aux personnes aînées de la région.

Les gens qui souhaitent obtenir plus d’informations à ce sujet ou s’inscrire à ce programme de formation doivent se rendre sur le site Web www.monemploiensante.ca. La date limite pour postuler est le 26 janvier 2018.