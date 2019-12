245 élèves ont participé à un défi de gestion d'entreprises virtuelles

Le Défi Blanchette Vachon a attiré près de 245 étudiants des polyvalentes des environs de Saint-Georges. Ce concours est organisé en collaboration avec le Cégep Beauce-Appalaches. C’est une équipe de la Polyvalente de Saint-Georges qui a remporté le défi lors de la grande finale qui s’est déroulée le 4 décembre dernier. Des bourses totalisant 2 500 $ ont été remises parmi les huit équipes finalistes.

Le Défi Blanchette Vachon

Le Défi Blanchette Vachon consiste en une simulation de gestion d’une entreprise virtuelle. Des étudiants des polyvalentes de St-Georges, Bélanger, Abénaquis, Montignac et Jésus-Marie ont participé à ce défi. Les étudiants devaient agir comme des gestionnaires d’entreprises et devaient prendre des décisions qui ont eu un impact sur la rentabilité de leur entreprise. Les entreprises virtuelles de chaque école ayant obtenu les meilleurs résultats ont été invitées à participer à la grande finale. Les comptables de Blanchette & Vachon ont agi comme mentors pour aider les étudiants à prendre de bonnes décisions afin de remporter la compétition et d’obtenir ainsi des bourses en argent.

Les grands gagnants

C’est l’équipe de la Polyvalente de Saint-Georges, formée d’Olivier Girard et de Vincent Talbot, qui a remporté la finale du Défi Blanchette Vachon de gestion d’entreprises virtuelles. Les champions ont obtenu une bourse de 1 200 $.

Les équipes composées de Brendan Lacasse et Maxime Talbot (Polyvalente Bélanger), de Jade Deblois et Alyson Venables (Polyvalente St-Georges) et de Jérémy Quinn et Maxime Lantagne (Polyvalente Abénaquis) ont respectivement remporté la 2e, 3e et 4e position.