Premier repêchage au hockey pour les Condors

Le premier repêchage des Condors s’est conclu le samedi 13 juin avec une impressionnante récolte de 25 joueurs. Émile Côté, des Forestiers d’Amos et Nathan Pelletier, de l’Albatros du Collège Notre-Dame, dans le Midget AAA, ont été sélectionnés aux 3e et 13e rangs respectivement.

Le directeur général et entraîneur-chef de l’équipe de hockey des Condors, Pier-Alexandre Poulin, est vraiment satisfait de ce premier repêchage : « Nous avons presque réussi à mettre la main sur tous les joueurs de l’extérieur qui avaient manifesté leur intérêt de venir jouer ici en plus de réussir à sélectionner nos joueurs locaux qui pourront nous rendre de fiers services dans les années à venir. Alors, je crois que l’on peut vraiment dire mission accomplie ! J’en profite pour souligner l’excellent travail de nos deux dépisteurs, Billy Lessard et Charles Ménard, qui nous ont permis de construire une excellente liste de protection pour les années à venir. »

À propos de son premier choix au total, Poulin ne cache pas son contentement : « Nous sommes très fiers d’avoir sélectionné Émile Côté avec le tout premier choix de notre histoire. Émile est un défenseur format géant avec de très belles habiletés pour un jeune de cette stature. Il est un jeune qui a énormément progressé au cours de la dernière année et qui continue de s’améliorer d’année en année. Nous croyons qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel et que nous sommes l’environnement idéal pour l’aider à l’atteindre. Émile va s’aligner avec nous à l’automne et étudiera en Sciences humaines, à moins qu’il ne réussisse à brouiller les cartes au camp des Remparts de Québec en tant que joueur invité ».

Le défenseur, originaire de Lévis s’est réjoui d’avoir été choisi au 3e rang par les Condors : « J’ai été un peu surpris, mais je me sens vraiment choyé ». Invité par les Remparts pour tenter de faire l’équipe à l’automne, Côté ne serait pas déçu de se joindre aux Condors, lui qui n’a entendu que de bonnes choses de l’équipe. « L’entraîneur m’a dit que je pourrais bien progresser avec beaucoup de temps de qualité, alors pour un joueur comme moi, qui est plus offensif, ce serait vraiment bien puisque je pourrais continuer à développer mes aptitudes défensives. C’est ce que j’ai commencé à faire l’an dernier dans le Midget d’être plus responsable dans ma zone et de gagner les batailles à un contre un », a ajouté le défenseur de 6 pieds 3 pouces. Ce dernier a enfin expliqué qu’il possède un très bon tir et qu’il est reconnu pour effectuer une bonne première passe.

Des joueurs régionaux sélectionnés

Les Condors ont aussi ajouté une saveur régionale à leur premier repêchage en sélectionnant 6 joueurs de la Beauce : Mathieu Nadeau (Lac-Etchemin), Mathis Paradis (Saint-Isidore), Félix Tanguay (Saint-Éphrem), Édouard Dostie (Lac-Mégantic), Samuel Mathieu (Tring-Jonction) et Jovan Audet (Sainte-Marie).

Au niveau des joueurs locaux, Mathieu Nadeau et Mathis Paradis, qui faisaient partie du noyau des Élites Beauce-Appalaches dans le Midget espoir, ont connu une excellente saison et devraient contribuer aux succès de l’équipe dans un futur assez proche. L’équipe de recrutement des Condors a aussi fort apprécié la saison qu’ont connue Samuel Mathieu, Jovan Audet (Panthères de l’École secondaire Veilleux dans le Juvénile 1) et Félix Tanguay (Dragons de la Polyvalente Saint-Georges dans le Juvénile 2). Ces trois joueurs pourraient surprendre lors du camp d’entraînement et se tailler un poste avec l’équipe.