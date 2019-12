Un programme pour les athlètes de haut niveau au Cégep Beauce-Appalaches

Pour Dorothée Faucher, étudiante en Sciences de la nature au campus de Sainte-Marie et athlète de haut niveau en ski alpin, poursuivre ses études collégiales était essentiel. Grâce au programme Alliance Sport-Études, elle bénéficie d’un encadrement particulier et d’accommodements afin de lui permettre de réussir sur les plans académique et sportif.

Depuis 2008, le Cégep Beauce-Appalaches est membre du programme de l’Alliance Sport-Études. Ce programme permet aux étudiants-athlètes de haut niveau de poursuivre des études supérieures tout en continuant d’exceller dans un sport de compétition. La collaboration entre les différents acteurs est importante pour favoriser la réussite scolaire et sportive. En effet, les enseignants, les membres du personnel ainsi que les athlètes doivent s’assurer d’une cohésion entre les travaux, les examens, le calendrier de pratique et les compétitions.

« Le programme de l’Alliance Sports-Études me permet de concilier les nombreuses heures d’entraînement liées à mon sport et le temps que je consacre à mes études pendant la semaine, sans que je ne me sente sous pression. En effet, le programme me permet d’avoir un horaire adapté qui répond très bien à mes besoins personnels tant sportifs qu’académiques, » souligne celle qui compétitionne dans les quatre grandes disciplines du ski alpin : le slalom, le slalom géant, le super géant et la descente.

À propos de l’Alliance Sport-Études

L’Alliance Sport-Études existe depuis 1985. Reconnue et subventionnée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, elle soutient 1 250 étudiants-athlètes provenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et de 50 fédérations sportives. L’Alliance Sport-Études regroupe 45 collèges, en plus d’être associée au Cégep à distance et à huit universités. Les athlètes admissibles doivent être identifiés de niveau excellence, élite, relève ou espoir par leur fédération ou évoluer au hockey dans la LHJMQ, le Junior AAA ou le Midget AAA.