Cinq étudiants du Cégep Beauce-Appalaches reçoivent la Médaille du Lieutenant-gouverneur

Cinq étudiants du Cégep Beauce-Appalaches ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 2020. Cette distinction reconnaît l’implication et la réussite de ces étudiants qui se sont démarqués par leur engagement bénévole soutenu, leur attitude inspirante et leur rayonnement positif.

Ces étudiants proviennent des campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic.

Lauréats Saint-Georges

Finissante en Soins infirmiers, Érica Trudel s’implique dans l'équipe technique depuis son arrivée au cégep. Elle a relevé le défi de mener avec brio la régie de plateau lors de spectacles d’envergure au Cégep. Responsable, fiable, organisée et minutieuse, elle ne compte pas ses heures à titre bénévole. Elle a aussi été musicienne dans certains spectacles de variétés. Elle gère bien la pression et a le souci du travail bien fait.

Passionné des arts de la scène et de culture, Pierre-Yves Grondin, étudiant en Sciences humaines, s’est démarqué par son grand talent et son attitude de leader positif dans un groupe. Depuis l’hiver 2018, son engagement dans les activités socioculturelles est exceptionnel et d’une constance remarquable. Pierre-Yves apporte du positif dans les équipes où il évolue et il a à cœur de s’impliquer pour faire une différence autour du lui. Il adore contribuer à faire rire et sourire les étudiants.

Lauréate Sainte-Marie

Rosalie Faucher, étudiante de deuxième année en Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue au Campus de Sainte-Marie, s’est particulièrement démarquée de ses pairs par ses nombreuses implications au sein de la vie étudiante de son campus, par sa nette préoccupation pour l’environnement et ses résultats académiques exemplaires.

Lauréats Lac-Mégantic

Zachary Vallerand se consacre actuellement à ses études en Sciences humaines au Campus de Lac-Mégantic. Il s’implique activement au sein de la communauté collégiale en participant et en organisant de nombreuses activités. En plus de faire partie de l’Association générale étudiante, il a participé à la finale locale de Cégeps en spectacle de l’édition 2019 et il a représenté son campus lors d’activités de promotion auprès d’étudiants du secondaire.

Déjà au secondaire, Ariane Rosa s’engageait dans les événements sportifs et culturels de son école et de sa communauté. Cette étudiante en Sciences de la nature sait conjuguer activités, travail et bénévolat, tout en favorisant sa réussite académique. Elle a notamment fait partie du Club de patinage artistique de Lac-Mégantic pendant une dizaine d’années comme patineuse, en plus de s’impliquer dans d’autres activités sportives et humanitaires, dont un stage de solidarité internationale réalisé l’année dernière au Pérou.