Deux fois par année, le changement d’heure reste toujours un sujet populaire. Il semblerait que la majorité de nos répondants soient d’avis à ce que cette coutume cesse et que l’on reste à l’heure avancée.

Il est de plus en plus rare que les emplois aient comme horaire du 8 h à 17 h, du lundi au vendredi. Donc, le levée et le coucher du soleil n’ont plus guère d’importance selon 144 lecteurs. Alors, même si en hiver les rayons du soleil faisaient leur apparition seulement à 9 h, les gens n’y accordent que peu d’intérêt.

De plus, 25.9% sentent les effets du changement sur leur rythme de vie, pouvant sentir beaucoup plus de fatigue et avoir du mal à s’endormir.

La luminosité est essentielle pour beaucoup des répondants, car changer d’heure rendrait les matins encore plus difficile durant l’hiver avec le soleil qui se lève tard. Par exemple, l’une d’elles commente sur la page Facebook du journal : « Non, je préfère l’heure normale pour ma part. L’hiver, je préfère la clarté matinale que la clarté du soir. Juste le passage à l’heure avancée en mars, je le considère trop tôt… on commence à peine à avoir du soleil au lever pis bang, on retourne à la noirceur… »

Résultats de la question de la semaine

Oui, car c'est une mesure dépassée avec les horaires de travail atypiques de nos jours. 144 (43,9 %)

Oui, car le changement d'heure affecte mon rythme de vie pendant plusieurs jours. 85 (25,9 %)

Non, car la luminosité est bonne pour la santé, particulièrement durant la saison froide. 36 (11 %)

Non, car je ne veux pas commencer ma journée de travail en pleine noirceur durant l’hiver. 33 (10,1 %)

Je suis complètement indifférent. 30 (9,1 %)