Identifier les « red flags » en amour

Ces petits drapeaux rouges qui nous disent de nous méfier de quelque chose sont également présents en amour. Dans le cadre de nos interventions au Havre l’Éclaircie, on parle souvent de « red flags » et comment les identifier.

Des signaux pour alerter

C’est quoi un « red flag » en amour? Ce sont des signaux qui peuvent nous alerter sur des comportements potentiellement toxiques au sein d’une relation. Quand on rencontre des femmes en rencontre individuelle, on leur propose de repérer certains « red flags », pour qu’elles aient les bons outils et puissent les reconnaître avant de s’engager dans une nouvelle relation.

Comment parle-t-il de son ex?

Un premier élément important à observer est la façon dont il parle de ses anciennes relations. Est-ce qu’il est capable de dire que son ex avait des qualités? Est-ce qu’il peut dire que la séparation est survenue parce qu’ils n’étaient tout simplement plus rendus au même endroit? Ou au contraire, lorsqu’on lui pose des questions sur son ex, il en parle de manière irrespectueuse, la traite de « folle », dit qu’elle était jalouse, qu’elle faisait constamment des crises ou qu’elle n’était jamais satisfaite, c’est un signal à prendre au sérieux. Dites-vous que s’il ne reconnaît jamais ses torts, il y a de fortes chances que le même discours s’applique éventuellement à vous.

Tendance égocentrique?

Il faut aussi porter attention aux hommes très centrés sur eux-mêmes. Soyez attentive à ceux qui monopolisent la conversation et qui vous donnent l’impression que ce que vous dites n’est pas important. Par exemple, lorsque vous partagez une histoire personnelle et qu’il ramène systématiquement la discussion à lui « moi, j’ai déjà… ». Ce type de comportement peut indiquer une tendance égocentrique, où ses besoins et ses priorités passent avant ceux des autres.

Pas si vite moumoute!

Un autre drapeau rouge concerne le rythme de la relation. Un homme qui devient très rapidement sérieux peut aussi susciter des questions. Si après deux ou trois semaines de fréquentation, il souhaite déjà vous présenter à sa famille, emménager avec vous ou signer un bail à deux, il est important de prendre un pas de recul. Soyez vigilante s’il planifie un futur avec vous sans réellement vous connaître ou sans vous consulter. Ses paroles peuvent sembler romantiques, mais cela peut parfois être une façon d’exercer un certain contrôle. On le sait : il est beaucoup plus difficile de quitter une relation lorsqu’on partage un logement ou des engagements importants.

Attention à la générosité excessive

Un autre signal d’alarme auquel il faut penser est la générosité excessive. Qu’il paie un repas au restaurant, c’est tout à fait correct et peut relever de la galanterie. Par contre, s’il insiste pour payer toutes les sorties, toutes les activités, ou s’il vous offre rapidement des cadeaux de grande valeur – bijoux, vêtements de marque, nuitées à l’hôtel –, il est important de rester attentive. Cela peut parfois créer un sentiment de dette ou d’obligation envers lui. On se sent alors coincée dans la relation.

Ce n’est pas de ma faute

Il faut aussi se méfier des hommes pour qui rien n’est jamais de leur faute. Ceux qui ont toujours une excuse ou quelqu’un à blâmer pour les difficultés dans leur vie. Par exemple, s’il a perdu son emploi et que c’est uniquement à cause d’un collègue, ou s’il ne parle plus à sa famille « parce qu’ils ne s’intéressent jamais à lui ». Même chose s’il justifie constamment ses comportements par le stress, la fatigue ou ses obligations. Avec le temps, ce type de discours peut évoluer vers le fait de vous rendre responsable de ses propres actions. S’il est violent, ce sera aussi de votre faute.

Et toi tes valeurs?

Il est aussi pertinent de s’attarder aux valeurs qu’il défend, notamment les valeurs dites traditionnelles. Quelle est sa vision du rôle de la femme? Est-ce qu’il s’attend à ce qu’elle reste à la maison, s’occupe des enfants et des tâches ménagères, ou croit-il plutôt au partage équitable des responsabilités? Est-ce qu’il considère qu’une femme peut s’investir dans sa carrière au même titre qu’un homme? Ces valeurs peuvent avoir un impact concret sur la dynamique du couple et sur la capacité à négocier et partager au quotidien.

La consommation

Enfin, un mot sur la consommation d’alcool et de drogues. Nous savons que la consommation ne cause pas la violence, mais elle peut en amplifier les comportements. C’est pourquoi il est important de porter attention à la fréquence de consommation. Boire occasionnellement la fin de semaine peut être tout à fait normal. Par contre, une consommation quotidienne ou une consommation de drogues régulière et problématique doit soulever des questions.

Finalement, il est important de préciser que ce n’est pas parce qu’un homme présente un de ces comportements qu’il est nécessairement violent. Toutefois, ce sont des indices à considérer. Et lorsque plusieurs de ces signaux sont présents, il est peut-être temps de prendre un moment pour réfléchir et se questionner.

Et au besoin, on est là. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de soutien, vous pouvez nous appeler 24h sur 24, 7 jours sur 7 au 418 227-1025.

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