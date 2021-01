1 624 étudiants ont entamé aujourd'hui la session d'hiver

Ce sont 1 624 étudiants dans l’ensemble des trois campus, ainsi que 537 étudiants à la Formation continue, qui ont commencé aujourd'hui la session d'hiver au Cégep Beauce-Appalaches.

L’adaptation sera à nouveau au cœur de la session puisque l’enseignement demeure majoritairement en ligne. Cependant, les laboratoires et les activités pédagogiques qui ne peuvent s’adapter à la formation à distance sont permis par les autorités sanitaires. Les stages et activités d’apprentissage en milieu de travail sont également maintenus.

Les enseignants et la direction du Cégep Beauce-Appalaches sont confiants face aux prochains mois.

« Malgré certaines appréhensions légitimes, qui étaient partagées par les étudiants et les enseignants, les cours offerts entièrement en mode virtuel de l’automne ont obtenu des taux de réussite comparables à ceux des cours offerts en présence. Les enseignants ont relevé un énorme défi pour entretenir la motivation des jeunes. Et ces derniers ont fait preuve d’une assiduité et d’un engagement exemplaires, qui ont donné d’excellents résultats. Chapeau! », a souligné Lison Chabot, directrice des études et de la vie étudiante.

Par ailleurs, le Cégep a déployé de grands efforts afin de soutenir les étudiants au cours de l’automne et poursuit toujours son accompagnement.

« Nous avons embauché une nouvelle ressource afin d’agir en prévention et de répondre aux besoins psychosociaux des étudiants. Dans nos trois campus, nous avons des professionnelles dédiées au bien-être des étudiants. Cela a véritablement été notre priorité. L’équipe de la vie étudiante a également transformé plusieurs activités en mode virtuel de façon à maintenir une offre qui permet aux étudiants de se réaliser autrement que par les études, avec pour résultat un impact positif sur la motivation de nos étudiants. De leur côté, les intervenants aux sports ont travaillé à maintenir une bonne forme physique et mentale chez nos athlètes », de mentionner Pierre Leblanc, directeur général. « Je suis extrêmement fier de mon équipe et je suis certain que les étudiants qui se tourneront vers nos ressources y trouveront tout le soutien nécessaire au cours de la prochaine session. Nous effectuons un suivi personnalisé et efficace pour assurer leur réussite en faisant appel au besoin aux multiples possibilités de la technologie. Je suis convaincu que cette année virtuelle sera l’occasion pour nos étudiants de vivre de nouvelles expériences utiles et pertinentes, en perspective du marché du travail transformé qui les attend », a-t-il ajouté.