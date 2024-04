Des produits menstruels gratuits sur les trois campus

La direction du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, une offre gratuite des produits d'hygiène menstruelle sur l'ensemble de ses trois campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic.

Reconnaissant l'importance de l'accès équitable aux produits menstruels comme un enjeu de santé publique et d'inclusion, cette initiative est soutenue financièrement par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

La mesure vise à briser les tabous et à combattre la précarité menstruelle au sein de l'établissement d’enseignement. Les menstruations, un phénomène biologique qui s'étend sur environ 40 ans, de l'adolescence à la ménopause, peuvent devenir une source de vulnérabilité pour de nombreuses femmes en raison des obstacles liés à l'accès aux produits menstruels, qu'ils soient financiers, sociaux, culturels ou politiques, signalent les autorités de l'établissement. Pour répondre à ce défi, le cégep a réparti 15 distributeurs de produits menstruels gratuits dans ses installations sanitaires des trois campus.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette collaboration qui marque un pas important vers un Cégep plus inclusif et attentif aux besoins des personnes », affirme Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches. « En rendant les produits menstruels accessibles et gratuits sur nos campus, nous faisons tomber une barrière importante à l'éducation et au bien-être de notre communauté, tout en promouvant l'égalité des genres et en contribuant à atténuer l'impact de la hausse du coût de la vie », ajoute-t-elle.

Les produits menstruels, souvent considérés comme des biens de luxe, représentent une charge financière non négligeable. On estime qu'une personne menstruée dépense en moyenne de 75 $ à 100 $ par an pour ces produits. Il s’agit d’une somme considérable, particulièrement pour les étudiantes et les familles à faible revenu.

« Comme député et comme jeune homme, je suis très sensible à la hausse du coût de la vie pour la classe moyenne, notamment pour les étudiants. Je suis fier d’œuvrer avec le Cégep Beauce-Appalaches afin de donner un coup de pouce supplémentaire à la clientèle étudiante féminine. Il s’agit d’une innovation fort intéressante et qui vise à appuyer concrètement les étudiantes d’ici », a souligné pour sa part, Samuel Poulin.

Enfin, notons que la mise en place de cette initiative a été rendue possible grâce à la collaboration d'Iris + Arlo, une entreprise à impact social qui fournit des produits menstruels sains, durables, et respectueux de l'environnement.