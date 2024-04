Près de 800 $ récoltés au profit des cantines scolaires

Organisée par des étudiantes et étudiants du campus de Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches, une soirée spectacle-bénéfice, tenue au début du mois d'avril, a permis de d'amasser 762 $ au profit des cantines scolaires du Granit

Sous la direction artistique de Vincent Beaudoin, les étudiantes Béatrice Beaulé, Mckenzie Beaumont, Jade Gagnon et Léa Guay, ainsi que leur camarade Étienne Audy ont interprété près d’une vingtaine de pièces musicales emblématiques. Ce sont Noah Duval et Nicolas Fecteau qui ont assuré l’animation de la soirée.

Pour Nathalie Poirier, conseillère à la vie étudiante, cette réussite témoigne de l’engagement et de la solidarité de la communauté étudiante envers des causes qui ont un impact significatif dans la région. « En unissant leurs forces et leurs talents, nos étudiantes et étudiants ont démontré leur capacité à faire une différence et à soutenir les initiatives locales pour un avenir meilleur. Leur dévouement et leur persévérance étaient palpables, avec plusieurs semaines de répétitions pour offrir un spectacle de qualité. C’était beau de les voir s’épanouir ailleurs que sur les bancs d’école et partager avec nous leur énergie contagieuse. »

Notons que le montant a été versée aux cantines scolaires coordonnées par Les Solutions gourmandes, membre-traiteur de la Cantine pour tous.