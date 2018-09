Samuel Poulin veut lancer des études pour un deuxième pont à Saint-Georges

Le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Beauce-Sud, Samuel Poulin, a rencontré la presse régionale, aujourd'hui, afin de faire le bilan de sa campagne qu'il juge positive. Il en a aussi profité pour prendre un engagement ferme : commencer les études pour un deuxième pont à Saint-Georges une fois que la confirmation du prolongement de l'autoroute 73 sera obtenue.

Pour l'occasion, le candidat était accompagné par la députée de Louis-Hébert et également candidate dans cette même circonscription, Geneviève Guilbault. À ses yeux, cette présence est symbolique et annonciatrice de temps nouveaux. Rappelons que Mme Guilbault s'est illustrée sur la scène politique nationale en raison de sa victoire lors d'une élection partielle, le 2 octobre 2017, aux dépens de la libérale Ihssane El Ghernati. M. Poulin qualifie sa collègue « visage du changement », parce que, s'est-il exclamé, « c'est elle qui a réussi à faire tomber le château fort libéral de Louis Hébert ». Cette circonscription était libérale depuis 2003.

Une campagne axée sur les idées

Le candidat caquiste dit être content d'avoir mené une campagne positive, axée sur le contenu et les priorités de ses concitoyens. De plus, il s'est dit satisfait la campagne qu'il a menée. Lors de cette rencontre, il a rappelé les trois thèmes de sa campagne : la santé et les aînés, la qualité de vie et l'économie. « Je suis l'un des seuls candidats à avoir parlé de l'hôpital de Saint-Georges, sinon le seul », a-t-il dit. Il appuie les préposées aux bénéficiaires et les infirmières, sans compter qu'il souhaite mettre à jour les infrastructures de l'hôpital.

En matière de qualité de vie, le candidat veut prolonger l'autoroute 73 pour qu'elle devienne une « vraie autoroute ». Il a aussi réitéré l'un de ses engagements du 15 juin dernier, à savoir sa volonté de concrétiser le projet de complexe sportif à Saint-Georges. Son rival, le député sortant Paul Busque, a lui aussi pris cet engagement le 19 septembre dernier. M. Poulin entend aussi étendre la couverture cellulaire partout dans Beauce-sud, y incluant l'accès à Internet haute vitesse.

En matière d'économie, le candidat de la CAQ, âgé de 27 ans, souhaite provoquer un « retour massif » des jeunes en Beauce afin de combler la pénurie de main-d'oeuvre. La sauvegarde des sièges sociaux en Beauce figure aussi dans ses priorités.

Un deuxième pont à Saint-Georges

Si la CAQ prenait le pouvoir le 1er octobre prochain, elle mettrait en branle des études pour construire un deuxième pont à Saint-Georges. Le lancement de ces études serait effectué à la suite de l'obtention de la confirmation du prolongement de l'autoroute 73 à la sortie de Saint-Georges. « Le deuxième pont n'est pas un sujet qui date d'hier. Je me souviens, j'étais à Radio-Beauce et j'ouvrais les lignes : tout le monde me parlait du deuxième pont. »

Le candidat caquiste a aussi fait part d'un sondage d'EnBeauce.com, réalisé le 6 octobre 2017, qui montrait que 95,6 % des personnes sondées désiraient la construction d'un deuxième pont à Saint-Georges.

Enfin, les deux candidats caquistes ont encouragé les électeurs à voter massivement et à tourner la page sur le régime libéral, qui est en place depuis 2003, pour qu'ils se « réveillent avec une bouffée d'air frais ».