Complexe sportif : Busque calque sa proposition sur celle de Poulin

(Saint-Georges, Québec) Le député de Beauce-Sud et candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la même circonscription, Paul Busque, a dévoilé ses engagements, ce matin, en compagnie du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx.

Avant la tenue d'une conférence de presse sur le terrain synthétique, tout juste derrière le Cégep Beauce-Appalaches, les deux élus libéraux se sont rendus à l'école l'Éco-Pin, à Notre-Dame-des-Pins, pour constater par eux-même les travaux d'agrandissement qui sont en cours. Il s'agit d'un projet dont le député de Beauce-Sud est fier. « Il y avait des visages et de gens heureux, notamment les élèves. Ç'a été une belle réalisation », de dire M. Busque.

Les engagements du candidat libéral

En ce vingt-huitième jour de campagne, le candidat libéral a décidé de passer à l'attaque et de dévoiler ses engagements pour la circonscription. Jusqu'à maintenant, il avait plutôt adopté une stratégie défensive, ne relayant que les grandes propositions de son parti pour l'ensemble du Québec.

Dans un deuxième mandat, Paul Busque veut soutenir le projet de complexe sportif de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) et de la Ville de Saint-Georges. Précisons que la CSBE et la Ville ont dévoilé, le 23 avril dernier, leur volonté commune de mettre ce projet en branle. LA CSBE a déjà déposé sa demande au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (2019-2029). « On est très ouverts, de notre côté, à appuyer des projets qui sont structurants, réalisés en collaboration avec le milieu scolaire, les municipalités et la communauté », a affirmé le ministre, qui ne s'est toutefois pas engagé formellement à concrétiser le projet.

Or, le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Beauce-Sud, Samuel Poulin, s'est engagé depuis le 15 juin dernier. C'était le jour où il a annoncé, en compagnie de François Legault, qu'il porterait les couleurs de la CAQ ici. L'engagement de la réalisation du complexe sportif fait partie d'un thème qui lui est cher, à savoir la qualité de vie des citoyens.

Paul Busque, qui sollicite un nouveau mandat, veut de même oeuvrer au prolongement de l'autoroute 73. Pour l'instant, seule une étude d'opportunité a été lancée afin d'examiner la possibilité de prolonger l'autoroute en boulevard urbain.

Par ailleurs, M. Busque s'est aussi engagé à faire de Beauce-Sud une circonscription totalement « branchée » d'ici deux ans en matière d'Internet haute vitesse et de couverture numérique. Le député sortant a rappelé qu'il défend bec et ongles la gestion de l'offre, privilégiant le modèle des fermes familiales ; mais le Québec, comme province, n'a aucune compétence en la matière.

Pénurie de main-d'oeuvre

MM. Proulx et Busque ont attaqué le chef de la CAQ, François Legault, au sujet de la pénurie de main-d'oeuvre. Selon eux, l'aspirant premier ministre nie cet enjeu. Questionné par EnBeauce.com à savoir dans quel contexte, quand, où et comment M. Legault aurait nié la pénurie de main-d'oeuvre, les deux élus ont été incapables de citer in extenso une phrase corroborant leur assertion.

« Lorsqu'on nie la pénurie de main-d'oeuvre, lorsqu'on a comme solution de vouloir diminuer les seuils d'accueil, ça veut dire réduire la bassin de talents disponibles pour pouvoir travailler. »

- Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Les deux élus se sont opposés à la volonté de François Legault d'exercer une pression à la hausse sur les salaires. « 30 $ de l'heure, 40 $ de l'heure : dans la vraie vie, ce n'est pas de même que ça marche », a argué M. Busque.