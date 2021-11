150 000$ pour l’électrification des autobus scolaires dans Beauce-Sud

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 150 000$ à l’entreprise Autobus Breton de Saint-Georges afin d’appuyer leur transition vers l’achat d’autobus électriques.

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre des Transports, François Bonnardel.

L’aide financière se traduit par l’achat d’une autobus scolaire 100% électrique afin de réaliser ses différents contrats pour le transport d’élèves dans la ville de Saint-Georges. L’investissement pour l’achat de l’autobus représente une somme 300 000$.

L’électrification des transports représente une réelle occasion pour le Québec de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. C’est pourquoi le gouvernement pose des gestes concrets pour réduire de façon significative les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux transports et ainsi atteindre la cible d’électrification de 65 % des autobus scolaires du parc québécois d’ici 2030.

« Je veux saluer le leadership des frères Breton qui participent activement au virage pour l’électrification de nos transports. Par ce geste, nous montrons l’exemple et démontrons qu’il est possible pour tous de faire une transition plus écologique. L’investissement annoncé est également une démonstration de notre souhait d’accompagner les entreprises et les citoyens pour faire des choix plus avantageux pour notre environnement. Nous continuerons au cours des prochains mois à poser des gestes forts pour la Beauce. Il s’agit d’un investissement pour le présent, mais aussi pour notre avenir », a déclaré le député Poulin, par voie de communiqué de presse

Doté d’un montant de 250,7 M$ jusqu’en 2024, le Programme d’électrification du transport scolaire est financé dans le cadre du Plan de mise en œuvre 2021-2026 du Plan pour une économie verte (PEV) 2030.

PHOTO — Pierre Breton, co-propriétaire des Autobus Breton, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et Jean-François Breton, co-propriétaire des Autobus Breton qui posent devant le nouvel autobus électrique qui va circuler sur les routes de la Beauce.