Partenariat pour le recyclage des appareils réfrigérés commerciaux

La MRC de La Nouvelle-Beauce vient de signer une entente avec la Société de récupération des appareils commerciaux (SORAC), l’organisme de gestion reconnu par Recyc-Québec.

Le mandat du contrat est de mettre en œuvre un programme de responsabilité élargie des producteurs pour les appareils de réfrigération et de congélation commerciaux et institutionnels arrivés en fin de vie utile, est-il expliqué dans le communiqué de presse d'annonce. Grâce à cette entente, ces appareils situés sur le territoire de la MRC, pourront être récupérés selon les normes environnementales en vigueur.

Les produits visés par le programme de la SORAC comprennent notamment les réfrigérateurs et congélateurs, les cellules de refroidissement, les celliers réfrigérants, les refroidisseurs à vin, les présentoirs et îlots réfrigérés, les machines à glaçons, les distributeurs réfrigérants automatiques d'aliments ou de boissons, les machines distributrices réfrigérées, ainsi que les appareils réfrigérés de type laboratoire ou médical. Sont exclus du programme les produits de plus de 400 kg et ceux de moins de 2,5 pieds cubes.

Ces appareils pourront être déposés dans l'un ou l'autre des deux écocentres de la Nouvelle-Beauce, soit celui de Sainte-Marie (1690, boulevard Vachon Nord), et de Frampton (10, route Boulet).

Les appareils seront ensuite pris en charge gratuitement par la SORAC pour l'ensemble des opérations de récupération. Les commerces et les institutions souhaitant se départir d’une grande quantité d’appareils sont invités à communiquer directement avec l'organisme.

Selon les responsables, la collecte et le recyclage de ces produits en fin de vie permettront de récupérer jusqu’à 97% de leurs composantes et de réduire l'utilisation de matières premières.

Chaque appareil recyclé de façon sécuritaire permet d'éviter le rejet d'une tonne de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère, ce qui équivaut à près de 4 400 km parcourus avec un petit VUS ou une voiture berline.