Une jeune femme de la Beauce tue un ours noir de 300 lbs

Samedi soir, Cynthia Poulin, une jeune femme âgée de 29 ans, a réussi tout un exploit : elle a tué un ours noir de 300 lbs dans le cadre de la période de la chasse à l'ours noir, qui est commencée depuis le 15 mai dernier.

C'est vers 20 h 30, dans les environs de Saint-Prosper, que la bête a été abattue. Mme Poulin affirme avoir vu l'ours au dernier moment et qu'elle a envoyé la balle au bon endroit. Elle a utilisé une carabine de calibre 7.08.

Au moment de tirer, elle avait un ours de 130 lbs devant elle. Celui-ci avait été soigné et posé auparavant. À la toute dernière minute, l'ours de 300 lbs est soudainement apparu. Toute une surprise, car il ne figurait pas sur les photographies qui avaient été prises. L'ours est mort à 50 pieds du baril.

Où exactement ? Elle et son conjoint veulent garder l'endroit secret. On les comprendra, puisqu'une telle prise est rare.

L'année dernière, Mme Poulin avait réussi à tirer un ours, mais n'avait pas été en mesure de le retrouver en plein milieu de la nuit. Elle avait alors fait des pieds et des mains, notamment à l'aide de chiens renifleurs, mais la tentative avait été infructueuse.

Un effort commun

Son conjoint, Mike Bergeron, également âgé de 29 ans, est celui qui prend soin des animaux et transporte la nourriture dans la forêt. Mme Poulin dit être très reconnaissante envers ce dernier : « C'est lui qui m'a tout appris », nous a-t-elle confié. Selon M. Bergeron, l'ours que sa conjointe a tué est « probablement l'un des plus gros ours tués en Beauce depuis des années, et par une femme en plus ! »

Le trophée d'une vie

Cynthia Poulin est très heureuse d'avoir réussi à mettre la main sur un aussi gros ours. Une fois vidé, il pesait 262 lbs. Plein, il s'agissait d'une bête avoisinant les 300 lbs.

« Cet ours est le trophée d'une vie, car rarement nous avons la chance, en tant que chasseurs, de tuer un ours de 300 lbs », a-t-elle mentionné.

Afin de faire d'autres heureux, le couple a décidé de donner la viande. Notons que ce type de viande est coriace et truffé de nerfs.

Enfin, Mme Poulin a très hâte de voir la tête de l'ours empaillée. Cela ne saurait tarder, car celle-ci est déjà chez le taxidermiste.

Précisons que la chasse à l'ours noir est ouverte depuis le 15 mai et qu'elle se poursuivra jusqu'au 30 juin prochain.