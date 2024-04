Une amende de 1564 $ pour avoir roulé à 180 km/h

Un jeune conducteur de 18 ans, résident de Sainte-Aurélie, devra payer une amende salée de 1 564$ pour avoir circulé avec son véhicule à une vitesse de 180 km/h, dans une zone limite permise à 100 km\h.

L'interception a été effectuée le 15 avril, par des policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de la Nouvelle-Beauce, sur l’autoroute 73 Nord, à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Son permis de conduire a été suspendu pendant sept jours et son véhicule a été remisé. Outre l"amende, le constat d’infraction comprend une inscription de 14 points d’inaptitude.

Par ailleurs, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan sont intervenus, dans la soirée du 8 avril, sur la 169e rue, à l’intersection de la 8e avenue à Saint-Georges, pour un accident avec délit de fuite et conduite avec les capacités affaiblies.

Sur les lieux, les policiers ont constaté les dommages sur un poteau électrique, et avec l’aide de témoins, ils ont retracé et arrêté quelques rues plus loin une femme, âgée de 42 ans, résidente de Saint-Georges, qui avait les capacités affaiblies. Celle-ci a refusé de subir les tests à l’éthylomètre. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour une durée de 90 jours.

Enfin, notons que le 12 avril, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont ouvert un dossier pour le vol d’un vélo électrique qui se trouvait à l’extérieur d’une résidence de la 8e rue ouest à Saint-Georges. Il s’agit d’un vélo de marque IGO Modèle DHD rouge.