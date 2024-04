Un Georgien arrêté pour possession et trafic de stupéfiants

Éric Giroux, 25 ans, de Saint-Georges a été arrêté pour possession et trafic de stupéfiants le 13 avril.

Ce soir-là, vers 22 h 50, un policier de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Beauce-Sartigan a intercepté son véhicule dans le secteur du boulevard Lacroix à Saint-Georges. À l'intérieur il a constaté la présence de stupéfiants.

En effet, les policiers ont saisi:

- Environ 90 grammes de cocaïne;

- Environ 2 500 méthamphétamines ;

- Environ 40 grammes de crack;

- Environ 45 grammes de crystal meth ;

- Environ 35 comprimés de LSD

- Environ 30 grammes d’héroïne

- Environ 320 médicaments d’ordonnance;

- Du matériel servant à la revente;

- Un véhicule Ford Focus 2014 à titre de bien infractionnel.

L'homme a donc été arrêté par les policiers et interrogé. Il demeure détenu à la suite de sa comparution et devra se représenter à la cour le 30 mai prochain. Il pourrait faire face à plusieurs chefs d’accusation en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants. Une femme de 22 ans de Saint-Georges a également été arrêtée et libérée pour la suite des procédures.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou la production de stupéfiants ou la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264