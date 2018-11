Gino Drouin, sous l'effet de l'alcool, percute une dame

En fin de semaine, les policiers de la Sûreté du Québec ont été actifs. Ils ont effectué une demi-douzaine de contrôles dans les MRC de Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan.

Dans Robert-Cliche, 100 conducteurs ont été interpellés et tous étaient en capacité de conduire. Néanmoins, la situation s'est corsée dans Beauce-Sartigan. Trois hommes y ont été arrêtés, âgés de 19, 28 et 49 ans, alors qu'ils conduisaient avec les capacités affaiblies par l'alcool ou par la drogue.

Dilan Morin-Poulin, 19 ans, a été arrêté pour avoir conduit avec les capacités affaiblies par la drogue, pour possession de stupéfiants et bris de probation. L’agent évaluateur en reconnaissance de drogue a passé les tests standardisés au conducteur afin de valider sa capacité de conduire. Il a comparu et reviendra devant la cour ultérieurement.

Gino Drouin, 49 ans, a été arrêté pour conduite avec capacités affaiblies par l’alcool causant des lésions corporelles. Dimanche soir, avec son véhicule, il a percuté une dame qui marchait en bordure de route. La victime a été conduite à l’hôpital pour des blessures sévères, mais on ne craint pas pour sa vie. Le suspect a comparu lundi ; il a été libéré. Il reviendra devant la cour le 21 décembre.

Grand excès de vitesse

Les policiers de la MRC des Appalaches ont intercepté, ce dimanche 4 novembre, sur la route 269 à Kinnears Mills, un véhicule qui circulait a plus de 140 km/h dans une zone de 90 km. En plus de recevoir un constat de 1223 $ et 14 points d’inaptitude, le conducteur a vu son permis de conduire suspendu pour 7 jours et le véhicule a été remorqué.