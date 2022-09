Une camionnette prend feu à Saint-Simon-les-Mines

Le Service de police de Thetford Mines sollicite l’aide de la population et des médias afin de retrouver Michel Payeur, un Thetfordois âgé de 63 ans, qui a été porté disparu depuis le matin du mercredi 14 septembre. M. Payeur se déplace à pied ou à vélo. Son vélo en est un de type montagne, de couleur noir et blanc, avec suspension et freins à ...