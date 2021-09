12 000 $ pour adapter les services et les structures de Saint-Joseph

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce recevra un montant de 12 000 $ pour adapter ses services et ses structures au vieillissement de sa population.

L'annonce de ce financement a été faite par voie de communiqué de presse par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

La somme est octroyée à la suite de l’appel de projets 2021-2022 du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Ce programme a pour but de soutenir les municipalités, les MRC et les communautés autochtones qui entreprennent une démarche MADA, en vue de réaliser une politique et un plan d’action qui répondent aux besoins des aînés et qui visent à améliorer leurs conditions de vie.

Le volet 1 de ce programme prévoit une aide financière déterminée en fonction de la taille de la municipalité ainsi qu'un accompagnement technique incluant, entre autres, l’aide-conseil et les recommandations sur tous les aspects relatifs à la démarche MADA.

« Nous pouvons nous réjouir que de telles initiatives à la fois rassembleuses et porteuses pour nos communautés soient soutenues par notre gouvernement. Celles-ci auront un effet positif notable sur la qualité de vie des personnes aînées, L’engagement de la communauté de Saint-Joseph-de-Beauce témoigne de la solidarité de ses résidents à l’égard des aînés, et nous pouvons en être vraiment fiers », de signifier le député Provençal.