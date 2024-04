Communauté d’affaires de Beauceville: peu de participants à la consultation publique

Alors que les trois cafés-citoyens tenus depuis le début de l'année ont connu un fort succès de participation populaire, il en a été autrement pour la consultation publique de la Ville de Beauceville auprès de sa communauté commerciale et industrielle.

En effet, à peine une trentaine de dirigeants d’entreprises et propriétaires de commerce opérant sur le territoire de la municipalité, ont pris part ce matin au déjeuner-causerie, organisé à leur intention au Club de golf de Beauceville, pour connaître leurs idées sur la revitalisation de leur localité.

En ouverture, les personnes présentes ont pu entendre Émile Émond, de Québec International, dresser un portrait de la situation socio-économique en Chaudière-Appalaches. Il a rappelé que la région administrative occupait le 6e rang économique au Québec, avec 21 G$ de PIB, et le 3e rang comme région manufacturière, avec 25% de son économie basée sur cette sphère d'activités.

Au chapitre de la population, celle active est en déclin, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui prennent leur retraite est plus élevé que les nouvelles personnes qui entrent sur le marché du travail. Ainsi, pour Beauce-Centre, ce déficit serait d'environ 800 travailleurs, a signalé M. Émond. Ici, le taux de chômage est le plus bas au Canada, avec un indice de 2,4% et une pénurie de main d'oeuvre qui est constante. Il en résulte un retard en termes de productivité, qui doit être compensé par l'automatisation et la robotisation des entreprises, a dit le représentant de Québec International.

Pour sa part, le directeur général de Beauce-Centre Économique, Daniel Chaîné, a rappelé que son organisme était en première ligne pour accompagner et propulser les projets d'affaires dans toutes les localités de la MRC. À cet égard, il a énuméré les fonds et programmes dont BCE dispose pour soutenir les besoins de formation et d'évolution des entreprises.

Le directeur général a fait remarquer que l'approche d'intervention en «codéveloppement» était de plus en plus prisée comme outil de fonctionnement, i.e. un développement professionnel qui place un petit groupe de personnes d'un même domaine d'expertise, dans une relation d'entraide et d'échanges.

De plus, de concert avec ses partenaires de développement économique de la Beauce, BCE met en place des mesures d'attraction des talents en innovation et applique des critères d'intégration uniforme des travailleurs immigrants et de leurs familles.

Pouvoir d'influence

De son côté, le directeur général de la Ville de Beauceville, Serge Vallée, a signalé aux participants dans la salle que les municipalités avaient un grand «pouvoir d'influence» sur le développement économique au sein de leur communauté.

Cela passe notamment par les grandes orientations d"aménagement du territoire, comme par exemple la mise en place d'un parc industriel, et l'adoption d'une réglementation attractive pour le milieu des affaires.

Le directeur général a mentionné que Beauceville devait partager le titre de ville-centre de la MRC avec Saint-Joseph-de-Beauce — «un monstre à deux têtes»,a-t-il qualifié, et que chacune devait aussi tenir compte de l'influence des pôles que sont Saint-Georges d'un côté, et Sainte-Marie, de l'autre.

En fin de rencontre, la responsable, Marie-Soleil Gilbert, a laissé savoir que le rapport final des consultations publiques de l'opération Réalisons Beauceville autrement devrait être déposé au conseil municipal au courant du mois de mai, pour un dévoilement public des conclusions « avant le début de l'été.»