Marcel Roy se présente aux élections municipales de Beauceville

Marcel Roy, ancien conseiller municipal, posera sa candidature aux prochaines élections municipales de Beauceville. Le poste, laissé vacant par Luc Provençal, désormais député de Beauce-Nord, est aussi convoité par François Veilleux de l’équipe Pro Beauceville.

Marcel Roy n’est pas étranger à la politique municipale. Il possède 12 ans d’expérience dans le milieu. Il a été trois fois conseiller municipal et s’est aussi présenté à la course à la mairie lors des élections de 2005, mais avait été battu par Jean-Guy Bolduc par un peu moins de 300 voix. Bien que dans les dernières années, il se faisait plus discret sur la scène politique, M. Roy était impliqué dans la communauté, entre autres, au sein des Chevaliers de Colomb.



« C’est ce bagage [dans le milieu communautaire] qui m’a toujours motivé et qui me motive encore aujourd’hui à revenir en politique. »

Marcel Roy, candidat à la course à la mairie

Rejoint au téléphone, M. Roy dit que plusieurs Beaucevillois l’ont sollicité afin qu’il pose sa candidature. Il affirme avoir beaucoup de temps et d’écoute à consacrer aux citoyens.

Marcel Roy fera une sortie dans les prochains jours, pour préciser son programme électoral et y mettre, comme il l’a dit, « de la viande autour de l’os ».

Le scrutin aura lieu le 9 décembre.