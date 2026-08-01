Héma-Québec
Les collectes de sang à venir dans les prochaines semaines
L'organisme Héma-Québec tiendra des collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines.
Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:
Lundi 3 août
Saint-Martin: Salle municipale, de 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs.
Vendredi 7 août
Saint-Prosper: Centre récréatif Desjardins, salle SBC, de 13 h 30 à 20 h. Objectif: 90 donneurs.
Lundi 10 août
Lac-Etchemin: Centre des arts et de la culture, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 80 donneurs.
Mardi 11 août
Saint-Victor: Salle FWSV, porte principale, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 70 donneurs.
Mercredi 12 août
Saint-Zacharie: Centre municipal des loisirs Aréna, de 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs.
Vendredi 14 août
Saint-Lambert-de-Lauzon: Centre municipal, les salles A+B, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs.
Mardi 1er septembre
Saint-Joseph-de-Beauce: Centre Frameco, salle Desjardins, de 13 h 30 à 20 h. Objectif: 90 donneurs.
Mercredi 2 septembre
Saint-Elzéar-de-Beauce: Centre communautaire, grande salle, de 13 h 30 à 20 h. Objectif: 100 donneurs.
Mercredi 2 septembre
Saint-Henri: Centre récréatif et sportif, salle Desjardins, de 13 h à 20 h. Objectif: 100 donneurs.
Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.
Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.
Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.
Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.
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