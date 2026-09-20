Les collectes de sang en octobre

L'organisme Héma-Québec tiendra des collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Jeudi 1er octobre

Beauceville: Salle Curé-Denis-Morin, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 80 donneurs.

Vendredi 9 octobre

Thetford Mines: Salle de l'âge d'or Saint-Noël, de 14 h à 20 h. Objectif: 90 donneurs.

Vendredi 16 octobre

Saint-Martin: Salle municipale, de 13 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs.

Lundi 19 octobre

Sainte-Marie: Salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 125 donneurs.

Jeudi 29 octobre

Saint-Lambert-de-Lauzon: Centre municipal, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 70 donneurs.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang

Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.