Projet en prévention de la criminialité : 25 000 $ pour la MRC Robert-Cliche

Le gouvernement du Québec a annoncé, jeudi le 18 janvier dernier, qu'il accorderait une somme de 25 000 $ à la MRC Robert-Cliche dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité. Le même montant sera également remis à la MRC de L'Islet.

Cette aide financière permettra notamment à ces deux MRC d’élaborer des mesures qui correspondent à leur propre réalité et d’améliorer leurs démarches de planification en matière de prévention de la criminalité.

En Robert-Cliche plus précisément, ce montant servira à mettre en place un programme d’animation après-école dans certaines écoles secondaires du territoire pour réduire les possibilités d’activités à risque chez les jeunes et le développement de facteurs de protection.

« Les municipalités de moins de 100 000 habitants ont souvent peu de ressources disponibles pour améliorer leurs services et leurs programmes de prévention de la criminalité », explique le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.

« Il importe donc que le gouvernement du Québec les soutienne afin qu’elles puissent développer et mettre en place des actions adaptées aux problèmes de sécurité qui les préoccupent », ajoute-t-il.

Dans la MRC de L'Islet, la somme de 25 000 $ permettra non seulement de réaliser un diagnostic sur les raisons et les causes qui expliquent un nombre de signalement élevé de crimes contre la personne, mais également de doter la MRC d’un plan d’action élaboré en concertation avec des partenaires du milieu pour mieux agir sur ses causes.

Précisons que de 2016 à 2019, ce sont près de 4 M$ qui seront consentis par le gouvernement du Québec dans le cadre de ce programme.