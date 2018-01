Des investissements de près de 1 M$ pour le Centre d'études collégiales de Ste-Marie

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Hélène David, a annoncé, lors de son passage au Centre d'études collégiales de Sainte-Marie mercredi le 24 janvier dernier, que des investissements de près de 1 M$ seraient alloué à cet établissement scolaire en 2017-2018.

Un montant de 473 900 $ a d'abord été remis pour l'année scolaire en cours, afin que le Centre puisse répondre adéquatement aux besoins croissants d'un effectif étudiant toujours grandissant.

Un soutien financier de 471 092 $ s'est ajouté à ce premier montant et servira quant à lui à la location des deux étages de l'immeuble, permettant ainsi d'accroître la superficie de l'établissement et d'y accueillir davantage d'étudiants et de membres du personnel enseignant.

« J'aimerais souligner l'apport des acteurs du milieu, qui ont toujours grandement collaboré aux activités de formation beauceronne. Leur générosité et leur dévouement envers les jeunes de la région sont exceptionnels et contribueront assurément aux succès futurs de ces derniers », a commenté Hélène David.

La ministre a également profité de l'occasion pour annoncer que le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) pourrait dorénavant offrir le programme d'études Techniques de design d'intérieur sur une base permanente, qui répond aux besoins en main-d'œuvre de la région de la Chaudière-Appalaches.

Rappelons que le Cégep Beauce-Appalaches offre de la formation collégiale à l'enseignement régulier à Sainte-Marie depuis 2010. Le site a obtenu sa reconnaissance comme Centre d'études collégiales (CEC) en 2015.

Le CBA, qui se trouve à Saint-Georges, exploite également un CEC à Lac‑Mégantic.