Les 21 et 22 février, Destination Beauce a organisé sa tournée de familiarisation à la région

Mercredi et jeudi (21 et 22 février ) s’est déroulée la première tournée de familiarisation, organisée par Destination Beauce, depuis la création de l’organisme à but non lucratif en 2016. Ces 2 journées ont permis à l’organisme d’accueillir des agences de voyages, des voyagistes et des forfaitistes à la recherche de nouveaux produits touristiques.

À lire également :

Pour cette première édition, 13 acheteurs et représentants d’agences ont répondu présents à l’invitation de la Beauce. Provenant des quatre coins de la province ainsi que du Nouveau-Brunswick et de la Belgique, les invités ont parcouru la région et rencontré plus de 25 entreprises touristiques.

Ainsi, ils ont pu apprécier la richesse, l’étendue et la qualité de l’offre touristique de la région.

« L’organisation d’une telle tournée de familiarisation a pour but de prolonger la saison touristique, d’augmenter le nombre de nuitées dans notre région et aussi, de positionner la Beauce comme une destination touristique possédant un pouvoir attractif pour les touristes, qu’ils voyagent en groupe ou non » de déclarer Madame Marie-Émilie Slater, agente de développement touristique chez Destination Beauce.

Cette première édition étant donc très concluante, l’organisme considère déjà l’option de réorganiser ce genre d’événement en d’autres saisons dans la Beauce.