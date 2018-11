Les locaux de Moisson Beauce se transforment en atelier du père Noël

Plus de 130 bénévoles étaient réunis dans les locaux de Moisson Beauce afin de confectionner 2500 paniers « semeurs de bonheur ». Un peu après midi, les bénévoles ont déposé la dernière boîte de denrées alimentaires sur la palette de livraison.

Dans les locaux de Moisson Beauce ce matin, la frénésie était comparable à celle de l’atelier du père Noël. Tels des lutins, certains carrément vêtus de bonnet, les bénévoles ont confectionné les 2500 boîtes de denrées avec entrain. L’ambiance était festive, certains bénévoles dansaient au son d’une sélection musicale qui mettait dans l’esprit des fêtes.

Nicole Jacques, directrice générale de Moisson Beauce, était d’accord pour dire que la confection des paniers est l’événement le plus important et attendu de l’année. En vue de cette journée, Manon Carrier, responsable de l’événement, commande les aliments et approche les commanditaires six mois à l’avance.

L’organisme n’a pas eu de difficulté à trouver des bénévoles, ce qui réjouit Mme Jacques. Cette année, tout comme les précédentes, on a dû refuser l’aide de certains bénévoles parce qu’il y avait déjà suffisamment de gens pour la superficie des locaux ; un heureux problème pour l’organisme.

En plus de ses bénévoles réguliers, Moisson Beauce a bénéficié de l’aide du corps de cadets 2625, de l’équipe de soccer l’Ascalon de Saint-Georges, ainsi que des étudiants du programme International de la Polyvalente Saint-François de Beauceville. Nicole Poulin, une bénévole, participe à la confection des paniers avec son mari depuis quelques années déjà. Pour elle, cette journée est en quelque sorte devenue une tradition à l’approche du temps des fêtes.

À l’intérieur de ces boîtes, on retrouve des cannes de conserve, du ragoût de boulettes, des nouilles instantanées, du dentifrice, des ornements de Noël : la variété est au rendez-vous. Dès lundi, les 64 organismes partenaires viendront chercher les boîtes tant espérées. Le territoire couvert avec celles-ci est grand, des boîtes iront jusqu’à L’Islet.