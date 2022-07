Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin reçoit 45 000 $ pour proposer des activités aux aînés

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin a obtenu une aide financière de 45 000 $ grâce au Programme Action Aînés du Québec, du Secrétariat des Aînés du ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, afin d'offrir des activités aux personnes âgées.

Ces activités ont pour but de prévenir le déconditionnement, de contrer l’isolement, d’assurer le maintien au sein de la communauté en toute sécurité, de valoriser et d’encourager la participation sociale des personnes aînées.

« Le Pavillon du cœur a fait cette demande de subvention pour faire une continuité avec le projet du CISSS de Chaudière-Appalaches où deux de nos kinésiologues avaient prêté main-forte dans les résidences pour personnes aînées. L’objectif à ce moment-là était de mobiliser la clientèle aînée ayant été touchée par le Covid-19 », de mentionner Cindy Labbé, coordonnatrice du département d’activité physique au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.

Des activités offertes dans quatre résidences de la région

Les aînés de la résidence Le Saint-Guillaume et du Manoir du Quartier de Saint-Georges, de La Roselière de Notre-Dame-des-Pins et de la Villa du Moulin de Saint-Joseph peuvent participer gratuitement à des cours offerts directement dans leur résidence.

Ainsi, ils ont la possibilité de suivre des cours d’activité physique animés par les kinésiologues du Pavillon du cœur, des cours de yoga offerts par Chantal Poulin et des cours de Tai Chi offerts par John Viens.

« Nous trouvons que le Tai Chi nous aide pour notre respiration. Nous aimons l’humeur du professeur et le rassemblement avec les autres résidents », ont indiqué Maurice et Alice, résidents du Saint-Guillaume.

« Merci au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, qui par l’entremise du Programme Action Aînés du Québec, vont pouvoir s’impliquer auprès de nos résidents. L’activité physique, c’est important, afin que nos aînés puissent demeurer en forme et autonome. Vous êtes un atout pour nos résidents », a ajouté Lyne Poulin, responsable des activités au Manoir de la Roselière.

Les activités se déroulent déjà depuis mai et se tiendront jusqu'à septembre prochain. De plus, des services individuels en kinésiologie sont également offerts aux résidents.

Des cours Entre-Aînés dans les parcs de Saint-Georges et Beauceville

Toujours grâce à la subvention, le Pavillon du cœur offre les Cours Entre-Aînés gratuitement à sa clientèle âgée de 65 ans et plus. Ces cours de 45 minutes, incluant un échauffement et des exercices cardiovasculaires et musculaires, ont lieu dans les parcs de Saint-Georges et de Beauceville.

Pour plus d’informations ou pour toute question, communiquez avec le Pavillon au 418 227-1843 ou à [email protected]