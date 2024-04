P-A Méthot invité spécial du 29e Déjeuner des policiers

Le raconteur et humoriste P-A Méthot sera l'invité spécial du 29e Déjeuner des policiers de la Sûreté du Québec en Nouvelle-Beauce, qui aura lieu ce samedi à La Cache à Maxime de Scott.

Tous les profits qui seront engendrés par l'événement seront versés au bénéfice de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce.

La population est invitée au déjeuner qui se déroulera le 4 mai, entre 7 h et 12 h.

Cette activité est rendue possible grâce à la généreuse et fidèle participation de commanditaires qui fournissent l’ensemble des victuailles pour la préparation des déjeuners. Sont impliqués avec cœur dans le comité organisateur de cette activité caritative, les propriétaires de la Cache à Maxime, les employés de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, les intervenants de la Maison de la famille Nouvelle Beauce et les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de la Nouvelle Beauce.