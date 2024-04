C'est le Jour de deuil national pour les personnes décédées ou blessées au travail

Le 28 avril marque le Jour de deuil national pour les personnes décédées ou blessées au travail.

Ainsi, le Service de santé au travail de la Direction de santé publique et le Service de la prévention, santé et sécurité au travail du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches rendent hommage à ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés, sont tombés malades ou ont vécu une tragédie en raison de leur travail. « Nous tenons également à renouveler notre engagement à améliorer et protéger la santé des travailleurs dans leurs milieux de travail tout en prévenant les blessures, les maladies et les décès évitables », ont mentionné les organisations par voie de communiqué de presse.

Selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), 11 travailleurs sont décédés à la suite d’un accident du travail de 2020 à 2021 en Chaudière-Appalaches. Durant cette même période, 29 travailleurs ont succombé à une maladie professionnelle. Pour l’ensemble des décès de travailleurs reconnus par la CNESST au Québec, de 2020 à 2021, on en dénombre 380.

Miser sur la prévention pour protéger les travailleurs

La prévention doit guider toutes nos actions sur les lieux de travail. Chaque travailleur a droit à un environnement de travail sain et sécuritaire. En effet, les lésions professionnelles peuvent avoir de graves conséquences sur les travailleurs, leurs familles, amis et collègues.

« Nous vous invitons également à profiter de chaque occasion pour parler de santé et sécurité au travail avec vos collègues, partenaires ou collaborateurs. C’est ensemble que nous pouvons agir pour éliminer les risques menant à des décès et des lésions survenant dans l’exercice du travail au quotidien. »