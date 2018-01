Le Cleri Sport en mode recherche de commanditaires sous peu

C’était lundi soir (22 janvier) que se tenait le conseil d’administration de l’équipe du junior AA du Cleri Sport de Saint-Georges et l’un des sujets à l’ordre du jour était la recherche de commanditaires.

À la suite de la fermeture prochaine du commerce Cleri La Source du Sport, le club de hockey doit trouver un commanditaire majeur en vue de la prochaine saison.

« Dès que le tournoi de Shawinigan sera terminé, on va s’attaquer à ça », a fait savoir le président du conseil d’administration, Robert Villeneuve. Ledit tournoi débute ce soir – mais le Cleri est en action demain – et se terminera dimanche (28 janvier).

Lundi soir, le conseil d’administration a scruté les modalités du dossier en plus d’évaluer le processus à suivre.

« On est au début du processus et on n’a pas eu d’approches pour l’instant », a-t-il répondu lorsqu’EnBeauce.com lui a demandé si des commanditaires se sont manifestés lors des derniers jours.

Rappelons que la commandite du Cleri La Source du Sport représente environ 60 % de tous les commanditaires de l’équipe.