Le commerce Cleri La Source du Sport fermera ses portes à St-Georges

Le propriétaire du commerce Cleri La Source du Sport de Saint-Georges, Dave Vallée, a annoncé à ses clients ce matin, lundi le 15 janvier, que son entreprise allait fermer ses portes définitivement au printemps 2018.

L'annonce a été faite ce matin, à 9 h 46, par le biais de la page Facebook de Cleri La Source du Sport. Le commerce était en opération depuis une quarantaine d'années en Beauce.

« Le commerce de détail étant en mutation, l'avenir du commerce s’annonçait difficile. Une multitude de facteurs économiques, ainsi que les changements dans les habitudes de consommation des consommateurs, nous force a prendre cette décision », est-il possible de lire dans la publication diffusée sur les réseaux sociaux du commerce de Saint-Georges.

En entrevue avec notre journaliste Amélie Carrier ce matin, Dave Vallée a expliqué que plusieurs facteurs entraient en ligne de compte avec sa décision.

« Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de changements, notamment avec Internet et la proximité des consommateurs de la Beauce avec la ville de Québec depuis l'arrivée de l'autoroute 73 à Saint-Georges en septembre 2016 », a-t-il expliqué.

« Les magasins de sport sont davantage accessibles qu'auparavant et on remarquait que nos ventes diminuaient de plus en plus », a ajouté M. Vallée.

Le propriétaire a également annoncé qu'une vente de fermeture débuterait aujourd'hui, le 15 janvier 2018, avec des rabais de 40 % à 60 % sur tout son inventaire, et que c'est selon le déroulement de cette vente qu'il allait ensuite fixer la date de fermeture exacte de son commerce.

« Je tiens à remercier personnellement tous les employés, les clients et les fournisseurs qui ont contribué à notre succès pendant les 40 dernières années », a conclut Dave Vallée dans son message.

Précisons qu'une transaction concernant le terrain et le bâtiment où se situe actuellement la commerce sera annoncée ultérieurement aux clients et à la population.

L'avenir de l'équipe de hockey beauceronne du même nom

L'équipe de hockey faisant partie de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, le Cleri Sport de Saint-Georges, conservera son nom pour l'année en cours, aux dires de M. Vallée.

Interrogé à ce sujet plus tôt aujourd'hui par EnBeauce.com, Dave Vallée a expliqué que des discussions avec la direction de cette équipe auront lieu prochainement, afin que ces derniers puissent se trouver de nouveaux commanditaires pour les années prochaines.

Le propriétaire de la boutique avait prolongé son entente avec la formation georgienne au début du mois de janvier 2017, et avait mentionné que l'équipe conserverait le nom de Cleri Sport pour les trois prochaines années.

Rappelons que le Cleri Sport Junior AA de Saint-Georges porte ce nom depuis la saison de hockey 2008-2009.