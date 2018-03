Quatre joueurs des Bulls de St-Prosper créent un camp de hockey pour les 8 à 11 ans

Quatre hockeyeurs des Bulls de Saint-Prosper se sont rassemblés, lors des 7 et 8 mars derniers, afin de créer un mini-camp de hockey pour les jeunes âgés entre 8 et 11 ans. C'est dans le cadre du projet de volontariat du Carrefour jeunesse-emploi des Etchemins qu'ils ont lancé cette initiative.

À lire également :

Les hockeyeurs Alexandre Leclerc, Françis Drouin, Gabriel Beaudoin et Maxime Cormier se sont amusés tout au long du processus. De la création à la réalisation de leur projet, ils ont pris plaisir à conceptualiser leur mini-camp.

C'est une quinzaine d'enfants de la MRC des Etchemins qui ont pu bénéficier de ce projet à l’aréna de Saint-Prosper pendant les deux derniers jours.

Les quatre jeunes hommes sont déjà prêts à refaire un mini-camp de hockey l’an prochain. Ils ont senti que les jeunes étaient hyper motivés et qu’il y avait réellement une demande pour ce genre d’activité.

Projets de volontariat

Supervisés par Kelly Roy, intervenante psychosociale au CJE des Etchemins, les projets de volontariat sont des projets entièrement planifiés et réalisés par de jeunes volontaires.

Le Créneau carrefour jeunesse est un programme du Secrétariat à la jeunesse mis en œuvre par les Carrefours jeunesse-emploi, qui vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale, de même que la participation des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.

Tout en s’adaptant aux besoins et réalités locales, le Créneau carrefour jeunesse permet de mettre en œuvre des services et une variété de projets pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans inclusivement.

Précisons que le Carrefour jeunesse-emploi des Etchemins est toujours à la recherche de jeunes volontaires.

Ceux qui seraient intéressés à créer à un tel projet, qui ont entre 18 et 29 ans, et qui sont résidents des Etchemins, peuvent contacter Lindsay Moore au CJE des Etchemins pour obtenir plus d’informations à ce sujet.