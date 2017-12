Cinq jeunes animent les résidences pour personnes aînées dans les Etchemins

Le projet volontariat du Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins continuera d’animer les résidences pour personnes aînées.

Depuis le 2 novembre, cinq volontaires dudit nouveau projet poursuivront leurs activités jusqu’en mars 2018. Les animatrices divertissent les personnes des résidences Rayon de Soleil de St-Prosper et la résidence Villa des Etchemins de Lac-Etchemin.

Les animatrices veulent faire le bien autour d’elles et souhaitent toucher la clientèle plus âgée afin de faire une différence concrète dans la vie des résidents.

« Je me couche le soir et je sens que j’ai fait une différence dans la vie des personnes aînées et ça, ça n’a pas de prix pour moi », a laissé entendre Karen Alexandre, volontaire.

« Le projet volontariat est stimulant, vivifiant et gratifiant. Rien ne vaut plus cher que de voir nos efforts autant appréciés », a souligné Marie-Ann Garant, volontaire elle aussi.

Élanie Pouliot, Ariane Coulombe et Claudia Veilleux sont les autres volontaires de ce projet.

Les deux coordonnatrices des résidences, Johanne Lessard (Villa des Etchemins) et Sylvie Gilbert (Rayon de Soleil) se sont jointes au projet.