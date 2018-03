Fermeture temporaire de la piscine intérieure de la polyvalente Benoît-Vachon

La piscine intérieure de la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie sera fermée temporairement la semaine prochaine. La Ville de Sainte-Marie a informé la population de cette nouvelle par le biais de sa page Facebook, lundi le 19 mars dernier.

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Sainte-Marie tient à informer sa clientèle que la piscine intérieure de la polyvalente Benoît-Vachon sera fermée temporairement lors des mardi et mercredi 27 et 28 mars prochains, en raison de travaux effectués par la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

Précisons que le bain en longueur du samedi 7 avril sera également annulé en raison de la quatrième édition de l’activité « Je nage pour la vie » qui s'y déroulera.

Les citoyens qui souhaiteraient obtenir de plus amples informations au sujet de la fermeture temporaire de la piscine peuvent communiquer avec le personnel de l’équipe aquatique au 418-387-6817.

SOURCE : Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Sainte-Marie