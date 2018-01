La Cité Sainte-Marie : un quadrilatère important pour la ville

Avec les développements effectués au cours des dernières années dans le secteur du Centre Caztel et de la Polyvalente Benoit-Vachon, la Ville de Sainte-Marie a décidé d’appeler ce quadrilatère de la ville La Cité Sainte-Marie.

Depuis sept ans, c’est près de 50 M$ qui ont été investis dans ce secteur et la Ville désire promouvoir cet emplacement auprès d’une clientèle étudiante en espérant garder les jeunes en région, mais également pour attirer de nouveaux résidents.

« Nous avons tout pour plaire!, s’est exclamé le maire de la ville et préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce, Gaétan Vachon. Une offre de diplomation complète, des infrastructures sportives avec le Centre Caztel, le terrain de football et soccer synthétique, le futur terrain de baseball, les pistes de vélo de montagne, la piste d’athlétisme et les équipements de la Polyvalente Benoit-Vachon, soit les gymnastes et la piscine, ainsi que des infrastructures culturelles et d’affaires dont la salle Méchatigan et le Centre Caztel. Tout cela profite à l’ensemble de la population de la région et favorise assurément le développement de la Nouvelle-Beauce. »

« En regroupant les diverses infrastructures, cela permet de les utiliser de façon optimale, et par conséquent, de gérer efficacement l’argent qui nous est confié par la population », a indiqué le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Charles-Henri Lecours.

« Nous sommes fiers que notre Centre collégial fasse partie intégrante de la Cité Sainte-Marie. Celle-ci sera un axe socioéconomique important de développement du savoir et de formation de la relève beauceronne. Comme le Centre collégial, elle est contribuera à contrer l’exode des jeunes », a ajouté le directeur général du Cégep Beauce-Appalaches, Mario Landry.