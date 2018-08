Du spinning au programme au profit de la fondation Éliot Grondin

Les 13 et 14 octobre 2018 aura lieu la seconde édition du 24h Spinning EG MEKANIKA au Gym Élite Coach de Sainte-Marie. Comme l'an dernier, l’événement consiste à pédaler à relais en équipe durant 24 heures. L'activité, qui se déroulera de midi à midi, vise à amasser des fonds pour soutenir la prochaine saison de compétitions de snowboard cross du jeune athlète Éliot Grondin, originaire de Sainte-Marie.

L’activité se tiendra sous la présidence d’honneur de Pierre Bouchard et de Manon Paradis. Le président de l'entreprise Mekanika, Patrice Faucher, a accepté avec plaisir d’être le partenaire principal de cette nouvelle édition du 24 h Spinning.

Encourager le cheminement d’un athlète

Au cours des dernières années, Éliot Grondin n’a cessé de s’améliorer et d’accroître son potentiel dans sa discipline, remportant de nombreuses médailles aux Championnats canadiens et sur les circuits de la Coupe Québec, FIS (Fédération internationale de ski) et NORAM (Nord-Américain). En 2018, il s’est approché de son rêve en représentant le Canada aux Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang. Pour espérer un jour décrocher l’or olympique, le jeune mariverain doit s’entraîner avec ardeur et participer à de nombreuses compétitions à l’international. Ce ne sont pas les défis qui manquent, mais bien le budget...

En 2017, grâce à la générosité des Baucerons, le 24 h Spinning a permis de recueillir plus de 15 000 $. Cette fois, l’objectif est fixé à 25 000 $.

« En raison de mon statut de membre du groupe de développement de l’équipe canadienne, je dois assumer la totalité de mes dépenses encore cette année. Mes frais de déplacements et de subsistance pour les compétitions et les camps d’entraînement feront grimper la facture à environ 70 000 $ pour ma prochaine saison », explique Éliot. « Il est impossible pour moi de couvrir cette somme en totalité. C’est donc maintenant que les Beaucerons peuvent faire la différence dans mon cheminement d’athlète. Je les remercie sincèrement à l’avance ! »

S’il réussit à se démarquer suffisamment durant sa saison, Éliot aura ainsi la chance de gagner officiellement sa place au sein de l’équipe canadienne. À ce moment, l’équipe assumera une grande partie des coûts reliés aux compétitions. Patrice Faucher, partenaire principal, s'est dit enthousiaste d’appuyer cet athlète local : « Toute l’équipe de Mekanika est fière de pouvoir supporter Éliot qui, malgré son jeune âge, voit grand et met les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs et ses rêves », a-t-il affirmé.

Comment soutenir Éliot Grondin

Dans le cadre du 24 h Spinning, il est possible d’encourager l’athlète en devenant commanditaire de l’événement, en montant une équipe de cyclistes qui pédaleront pour la cause, en achetant le t-shirt aux couleurs de l’événement, ou encore, en faisant tout simplement un don. Pour inscrire une équipe, il suffit d’écrire à l’adresse info@eliotgrondin.com. Le coût est de 750 $ par équipe.