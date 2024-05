Le club Perfection-Auto nomme ses entraîneurs adjoints

L'entraineur-chef du club Perfection Auto de Beauce-Etchemin, Steven Morin, vient de procéder à la nomination de ses deux entraîneurs adjoints.

Il s'agit de Jérémie Roy et Steve Bergeron, deux anciens joueurs juniors de Saint-Prosper.

Jérémie est présentement un joueur senior avec Hunters de Saint-Prosper, dans la Ligue de hockey de la Côte-Sud. Il conciliera son horaire avec les deux équipes. Il a aussi été joueur collégial AAA et junior AA. Il a coaché les Carcajous de la Polyvalente des Abénaquis durant la pandémie, ainsi que dans la dernière année. Il connait donc bien les nouveaux et futurs joueurs de l’équipe. Il détient un baccalauréat en éducation physique. « J’ai reçu beaucoup de la part de plusieurs personnes pendant mon parcours de joueurs, j’ai décidé que c’était à mon tour de donner », a-t-il indiqué.

Pour sa part, Steve Bergeron était capitaine des Hunters la saison dernière. Il a joué tout son hockey mineur avec Pro-Lac, Dans le senior, à 22 ans, il portait l'uniforme avec des Diablos de Lac-Etchemin. Comme entraineur adjoint, il est venu en relève dans le Junior AA à 23 ans. De 2014 à 2019, il coaché son garçon dans le hockey mineur. « C’est une chance de pouvoir jouer au hockey, mais aussi un privilège de pouvoir partager et enseigner nos connaissances », a-t-il confié

« Nous avons la chance d’accueillir deux gars qui sont connus sur notre territoire, a signalé l'entraineur Morin. Tout d’abord, Steve apportera une perspective précieuse à notre équipe. Son désir de vaincre et sa connaissance du jeu seront des atouts majeurs pour nos joueurs. Nous sommes ravis de l’avoir à nos côtés. Pour ce qui est de Jérémie, son sens du jeu et son calme seront des qualités essentielles pour notre équipe. Il saura rétroagir avec les joueurs sur le banc et amener son expertise sur l’avantage numérique, lui qui a toujours été un joueur très offensif. Tous les deux partagent une vision à long terme et veulent être entraineur pour les bonnes raisons. J’ai déjà hâte de travailler avec eux pour préparer la prochaine saison! »

Rappelons que l'équipe Perfection-Auto Beauce-Etchemin évolue au sein de la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac (LHJABF), dont elle est d'ailleurs la championne des séries 2023-2024.