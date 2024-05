Stock-car : la série ACT LMS Québec de retour à l'Autodrome Chaudière

L'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction accueillera ce samedi 11 mai, son 1er programme de stock-car avec la série ACT LMS Québec.

Les tant attendus pilotes chevronnés sont attendus à Vallée-Jonction pour une finale comptant 150 tours.

Déjà, 21 pilotes ont confirmé leur présence à ce jour, dont Couture no.03, Kingsbury no.9, Trépanier no.19, Larue no.45, Lessard no.48, Côté no.51, Lauzier no.72, Lavoie no.78. Plusieurs nouveaux pilotes provenant de différentes classes se sont greffés à ce groupe pour 2024.

Du côté de la Nascar Sport Compact Senior, ils prendront part à une finale de 30 tours. La championne de la division Développement en 2023, Maude Sylvain no.12, fera son entrée dans la division Senior, tout comme Samuel Langlois no.84 qui a terminé 2e au cumulatif.

En Nascar Sport Compact Développement De leur côté, ce sont déjà 15 voitures qui ont confirmé leur présence pour le programme de samedi. Plusieurs recrues se sont ajoutées au groupe pour 2024. Ils prendront part à une finale de 30 tours.

Les rutilants bolides de la division Vintage prendront part de leur côté, à une finale de 30 tours. À ce jour, ce sont actuellement, 11 pilotes qui ont confirmé leur présence à la course. Vous pourrez y voir des voitures telles que: Pontiac Leman 70, Plymouth Valiant 72, Plymouth Duster 71, Mercury Cougar 70, Chevrolet Nova 70, Cadillac Opera 1936, Chevelle 66 et 72, Plymouth Barracuda 67, Camaro 1968 etc.. à voir et à entendre!

Les camionnettes de la Nascar Truck seront également de la partie pour une finale de 75 tours. De leur côté, c’est la championne Nascar Sport Compact Senior 2023, Chloé Grondin no.32, qui fera son entrée dans cette division. Martin Bisson fera également un retour dans les Nascar Truck pour 2024 au volant de la camionnette no.19 appartenant à Dan Bérubé.

Le programme principal débute à 15h avec les séances de qualification. Ouverture des puits dès 9h30. Tarifs : Adulte: 40$ / 12-17 ans: 25$ / 0-11 ans: gratuit / Puits 12 ans et +: Ajout de 10$