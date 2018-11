Junior A Beauce Mitsubishi de St-Georges : soirée réussie pour le match d'ouverture

Le vendredi 12 octobre, à Saint-Georges, le Junior A Beauce Mitsubishi a vaincu le Perfection Auto de Beauce-Etchemin par la marque de 5 à 3.

Après un déficit de deux buts à la fin de la deuxième période, le Beauce Mitsubishi a fait toute une remontée en inscrivant 5 buts consécutifs en troisième période. Samuel Gilbert a inscrit deux buts et 1 passe, les autres marqueurs avec un but chacun sont Vincent Morin, Gabriel Bergeron et Jérémy Fecteau.

Des passes ont aussi été décernées à Édouard Veilleux (2), Frédéric Poulin (2) et Gabriel Morin (1). Le gardien Samuel Morin a su contenir les attaques soutenues du Beauce-Etchemin principalement dans les deux premières périodes. Les marqueurs pour le Beauce-Etchemin sont Simon-Olivier Tanguay, Pierre-Alexandre Tanguay et Albert Jolin.

Le Junior A Beauce Mitsubishi a procédé à la mise au jeu protocolaire. Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite, M. Yves Walsh, responsable du Junior A Beauce Mitsubishi de St-Georges, M. Éric Lessard, directeur général de Rona Centre de Rénovation André Lessard, Mme Marie-Hélène Rancourt, directrice de WSP au bureau de St-Georges, M. Claude Morin, maire de St-Georges, M. Pierre Lessard, président de Beauce Mitsubishi, Mme Karine Poulin, vice-Présidente de Brique Gaston Poulin, et Marc Bernard, président de l’Association des Joueurs du Hockey Mineur de St-Georges. En rouge, le capitaine du Beauce Mitsubishi, Édouard Veilleux, et en blanc, le capitaine du Perfection Auto, Pierre-Alexandre Tanguay.

L’assistance était considérable avec 140 personnes. De plus, les invités spéciaux de la soirée ont pu constater le superbe et nouvel aménagement de l’Espace Pomerleau dont un pan de mur est tout vitré.

Partie du samedi 13 octobre à Saint-Victor



Le Junior A Beauce Mitsubishi de Saint-Georges le Solution Profil Financier de Saint-Victor par la marque de 8-0. Les pointeurs pour Saint-Georges sont Frédéric Poulin avec deux buts et quatre passes, Charles Boutin avec quatre buts et une passe, Gabriel Poulin avec un but et deux passes, Jérémy Fecteau avec un but et une passe, un but chacun pour Pierre-Antoine Lacombe et Samuel Larochelle, des mentions d’aide ont été données à Édouard Veilleux (2), Sam Deblois (2). Le blanchissage a été octroyé à Matthew Grenier.

Prochain match

Le 20 octobre, à 20 h 30, le Beauce Mitsubishi de Saint-Georges accueillera le Garage Stéphane Turcotte de Saint-Éphrem sur la glace Manac à Saint-Georges.