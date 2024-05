Ouverture des inscriptions pour le 4e Triathlon Abénaquis

Le Triathlon Abénaquis de Sainte-Aurélie sera de retour pour une quatrième édition le samedi 29 juin prochain.

Les différentes distances proposées seront le Triathlon Sprint individuel (750 mètres de natation, 20km de vélo et 5km de course), le Triathlon Sprint équipe, le Triathlon relève pour les 12 ans et moins (100 mètres de natation, 3km de vélo et 1km de course) et une nouveauté cette année, le triathlon découverte (350 mètres de natation, 10km de vélo et 2,5km de course).

Il est possible de s'inscrire dès maintenant sur le site web de l'évènement. Toutes les informations nécessaires y sont disponibles.

À noter que pour obtenir le chandail officiel de l'événement, il faut être inscrit avant le 28 mai. Sinon, les inscriptions se terminent le 25 juin 2024.