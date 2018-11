Un revers et une victoire pour l'Assurancia junior AA

L'Assurancia junior AA de Saint-Georges a joué deux matchs en fin de semaine. En visite à Lévis, l'équipe a subi un revers. À Plessisville, elle a goûté au bonheur de la victoire.

Match de vendredi à Lévis : défaite

À l'aréna André-Lacroix, les hommes de Stéphane Poulin ont perdu le match par la marque de 8-3. Ce match en a été un de séquences. Tantôt bon, tantôt moins bon : ce manque de constance explique la défaite.

« Tout d'abord, il faut rendre crédit à Lévis. On annonçait une première tempête dans la ville de Lévis, la tempête a commencé sur la glace et quand il tombe de la neige, il faut la pelleter. Nous, avec notre pelle, on a gratté à peine pour pouvoir se rendre à notre vestiaire. Eux, ils ont passé la souffleuse. Bref, quand tu travailles, tu gagnes », a mentionné Stéphane Poulin, l'entraîneur de l'Assurancia.

Match de dimanche à Plessisville : victoire

L'équipe de Saint-Georges a été dominante du début à la fin, dimanche, à Plessisville. Elle a remporté la victoire par la marque de 5-0. Un blanchissage. Stéphane Poulin, l'entraîneur, explique qu'il a bien motivé son équipe avant qu'elle arrive sur la glace.

« On a mis les points sur les i avant le match. Je n'étais pas content de notre performance à Lévis, je voulais m'assurer qu'on joue un match de hockey. On est sortis fort et on a été presque parfait. Tellement que Plessisville était frustré plus le match avançait. On s'est tellement fait bûcher dessus à coup de bâton que je pense que Plessisville à assez de bois pour l'hiver », avance Stéphane Poulin.